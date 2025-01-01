Краевая инспекция по ОКН требует от Росимущества продать старинное здание в центре Перми Объект культурного наследия содержится ненадлежащим образом Поделиться Твитнуть

Пермская краевая инспекция по охране культурного наследия обратилась в суд с требованием изъять из федеральной собственности комплекс зданий Доходного дома Кувшинского, расположенный в центре Перми на пересечении улиц Петропавловской и Газеты «Звезда». В настоящее время часть этого комплекса занимает один из корпусов Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ).

Земельный участок под комплексом и сам объект недвижимости находятся в собственности РФ, а медицинский университет использует здание на основе права оперативного управления. По информации источников, инспекция по охране памятников считает, что здание, являющееся объектом культурного наследия, содержат ненадлежащим образом, и инспекция просит суд обязать Росимущества организовать продажу здания через публичные торги.

Представители инспекции объяснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что иск был подан из-за отсутствия работ по сохранению объекта. По их мнению, такое поведение собственника и пользователя привело к ухудшению технического состояния здания, и для предотвращения его полного разрушения и был подан данный иск.

По мнению юриста Жанны Колесниковой, ситуация с изъятием объекта культурного наследия является необычной, поскольку здание уже находится в государственной собственности, единственным выходом для инспекции является требование продажи здания на торгах.

Комплекс зданий Кувшинского на углу улиц Газеты «Звезда» и Петропавловской, построенный по проекту Александра Турчевича, — один из самых красивых архитектурных объектов Перми. Здание находится в аварийном состоянии. Как ранее писал «Новый компаньон», необходимость его ремонта неоднократно обсуждалась в ходе подготовки к празднованию 300-летия Перми, были попытки найти различные организационные и финансовые схемы, однако результата пока нет.

