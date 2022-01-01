Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К юбилею Перми удастся отреставрировать не все памятники Нет федерального финансирования для двух ОКН, принадлежащих медакадемии Поделиться Твитнуть

Дом Нобеля / фото: pulse.mail.ru

На заседаниях экспертного совета и федерального оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми кроме прочих вопросов обсуждалась реставрация объектов культурного наследия (ОКН) в центре города. В перечне объектов, которые планировалось отреставрировать к 2023 году, значится 76 адресов. Как сообщил на заседании экспертного совета 19 декабря вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов, на 29 объектах работы завершены, ещё 22 будут завершены к лету 2023 года, шесть не требовали реставрации — обошлись косметическим ремонтом.

Самые сложные объекты — здания, принадлежащие учреждениям федерального подчинения. Как правило, речь идёт об ОКН, находящихся в распоряжении пермских вузов — классического, педагогического, сельскохозяйственного и медицинского университетов.

Дмитрий Самойлов, вице-премьер правительства Пермского края:

— Благодаря очень серьёзной поддержке со стороны Дмитрия Николаевича Чернышенко (вице-премьер правительства РФ, председатель федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми — ред.) и федеральных органов исполнительной власти начата реставрация здания Мариинской гимназии — главного корпуса сельхозуниверситета. Сегодня ведётся работа по реставрации ограды и входных групп, на эти цели выделено 15 млн рублей, из них 5 млн — средства Минобрнауки РФ, 10 млн — из внебюджетных источников. Достигнута договорённость с Минобрнауки — за это им огромное спасибо — о том, что в ближайшие два года будут выделены средства на реставрацию главного фасада.

Очень многообещающе мы двигаемся по поводу классического университета, на территории студенческого городка которого находится несколько ОКН — «Мешковский комплекс». Требуются очень большие суммы, и сейчас формируются подходы со стороны и края, и Российской Федерации. Есть движение со стороны Минобрнауки, они продекларировали очень серьёзные суммы, которые будут выделяться в ближайшие два года, и мы просим паритетное финансирование со стороны края.

Студенческий квартал педуниверситета становится просто замечательным, проблема только со зданием училища детей канцелярских служащих, всё остальное уже неплохо. Ограда, которая была несколько десятилетий просто опасной, сегодня реставрируется за счёт краевого бюджета, работы будут закончены в первом квартале 2023 года. Проект реконструкции здания училища связан, надо понимать, практически с новым строительством. Проект направлен на госэкспертизу уже во второй раз, выполнен большой объём научной проектной документации. Объект должен быть включён в федеральную программу финансирования на 2024-26 годы.

Здание медицинского университета на ул. Сибирской приведено в порядок, ограда на ул. Петропавловской будет отремонтирована в 2023 году. В 2023 году обещаны федеральные средства на приведение в порядок зданий на ул. Луначарского и на ул. Куйбышева.

Остаются два сложных объекта — типография и доходный дом Кувшинского на углу ул. Газеты «Звезда» и Петропавловской, и «Дом Нобеля» на ул. Советской. По оценкам проектировщиков, реставрация обойдётся в сотни миллионов рублей, и эти средства нам пока не пообещали. Будем использовать фальшфасады… Но подвижки с минздравом есть, реставрация трёх зданий — это серьёзная подвижка.

Комплекс зданий Кувшинского на углу ул. Газеты «Звезда» и Петропавловской, построенный по проекту Александра Турчевича, — один из самых красивых архитектурных объектов Перми. Здание находится в аварийном состоянии, и необходимость его ремонта неоднократно обсуждалась в ходе подготовки к празднованию 300-летия Перми, были попытки найти различные организационные и финансовые схемы, однако результата пока нет.

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