Появились кадры с места ДТП в Прикамье, где погибли пять человек
Начальник Управления Госавтоинспекции обратился к водителям
ГИБДД Пермского края распространила видео с места лобового столкновения двух автомобилей 8 марта, в результате которого погибли пять человек.
На кадрах видны две сильно поврежденные машины (у обеих практически отсутствуют передние части), на месте работают сотрудники ГАИ.
Начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин обратился к водителям с просьбой обратить особое внимание на свою безопасность и безопасность окружающих в сложных погодных условиях, таких как снег и метель: «При ухудшении видимости и сложных метеоусловиях снижайте скорость, чтобы лучше контролировать автомобиль и оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства. Поддерживайте достаточную дистанцию от впереди идущих транспортных средств, чтобы иметь время для безопасной остановки».
Ранее сообщалось, что авария случилась около 9:20 на 57 км трассы Карагай—Кудымкар. Автомобиль «Хендай Крета», за рулём которого находился мужчина 1969 г.р., столкнулся со встречной машиной «Хендай Соната», которой управлял водитель 1979 г.р. В результате аварии погибли водитель и два пассажира «Хендай Крета», а также водитель и пассажир «Хендай Соната». Ещё один пассажир «Хендай Крета» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
