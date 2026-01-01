В ДТП в Пермском крае погибли пять человек Ещё один госпитализирован Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Госавтоинспекция работает на месте смертельного ДТП, случившегося 8 марта 2026 года около 9:20 на 57 км трассы Карагай—Кудымкар в Пермском крае.

Как рассказали в ГИБДД, из Кудымкара в сторону Карагая ехал автомобиль «Хендай Крета», за рулём которого находился мужчина 1969 г.р. Согласно предварительным данным, водитель не учёл состояние дороги и погодные условия, потерял управление и столкнулся со встречной машиной «Хендай Соната», которой управлял водитель 1979 г.р.

В результате аварии погибли пять человек: водитель и два пассажира «Хендай Крета», а также водитель и пассажир «Хендай Соната».

Ещё один пассажир «Хендай Крета» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все детали происшествия.

UPD. Появилось видео с места аварии.

