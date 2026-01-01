В Суксуне Пермского края отремонтировали сети водоснабжения Но вода пока появилась не во всех домах Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Администрация Суксунского муниципального округа" ВКонтакте

Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в микрорайоне «Южный» п. Суксун Пермского края завершены. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации округа.

При этом вода появилась пока не везде. Из-за низкой температуры вводы в ряд домов замерзли, и необходимо провести работы по их отогреву. В настоящее время ЕДДС Суксунского муниципального района принимает заявки от жителей, у которых до сих пор нет воды.

«Просим суксунцев звонить по телефону 3-12-77 до 14 часов, чтобы сформировать график выезда аварийной бригады для отогрева вводов», — пояснили власти.

Кроме того, там, где вода появилась, жителей попросили до 13:00 8 марта ограничить её использование для питья.

«Поскольку водопроводная система длительное время была без воды, необходимо провести дезинфекцию, поэтому после включения воды возможно появление запаха хлора», — объяснили чиновники и призвали в течение ближайших трёх дней использовать воду для питья только после кипячения.

Напомним, из-за повреждений на водопроводной сети южная часть п. Суксун несколько дней назад осталась без водоснабжения. В населённом пункте ввели режим ЧС.

Прокуратура Суксунского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части организации подвоза воды населению.

