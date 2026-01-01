Устранение аварии в Суксуне взяла на контроль прокуратура Пермского края В посёлке введён режим ЧС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение аварии на сетях водоснабжения в Суксуне. Прокуратура муниципального округа организовала проверку по факту происшествия. При наличии оснований надзорным органом будут приняты меры реагирования.

«Прокуратура Суксунского района организовала проверку по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части организации подвоза воды населению», — сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Отмечается, что из-за коммунальной аварии в часть домов посёлка приостановлена подача воды. Аварийная бригада сейчас проводит ремонтные работы.

Напомним, из-за повреждений на водопроводной сети южная часть п. Суксун осталась без водоснабжения. Восстановительные работы ведутся на протяжении нескольких дней. В связи с продолжительностью работ в населённом пункте введён режим ЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.