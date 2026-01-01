Часть крупного посёлка в Прикамье осталась без воды из-за аварии на сети Введён режим чрезвычайной ситуации Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Администрация Суксунского муниципального округа" ВКонтакте

Часть п. Суксун в Прикамье осталась без воды из-за повреждений на сети. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ. В месте аварии проводятся ремонтные работы с участием специалистов местного водоканала, дополнительно направлены силы с ГУП «Чайковский водоканал».

«Осуществляется полная замена повреждённого участка трубы с использованием необходимого количества рабочей силы и техники. На период устранения неисправности введён режим ограничения подачи воды для потребителей южной части города», — сообщили в ведомстве.

Для жителей домов, где подача воды ограничена, организован подвоз питьевой воды по утверждённому графику, предусмотрена возможность дополнительного заказа по мере необходимости. Аварийные бригады ведут работы на объекте в круглосуточном режиме, до полного завершения ремонта.

Согласно информации в соцсетях администрации Суксунского муниципального округа, проблема с водой наблюдается в населённом пункте уже несколько дней. В четверг, 5 марта сообщалось, что на водозаборе в д. Цыганы произошла поломка глубинного насоса, в с. Торговище возникла аварийная ситуация на водонапорной башне. Жители м/р Южный остались без водоснабжения, для них был организован подвоз воды.

В посёлке ввели режим повышенной готовности. После установки нового насоса было выявлено, что вода не поступает в водонапорную башню, для определения причины МБУ «Суксунская коммунальная служба» 5 марта проводило диагностику. В этот же день специалисты устраняли протечку на магистральном водопроводе. 6 марта глава муниципалитета Вера Бунакова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации.

«В связи с продолжительностью работ по ликвидации аварии введён режим чрезвычайной ситуации. Составлен новый график подвоза воды. Питьевую воду можно набрать по адресам в п. Суксун (Северная гора): ул. Новая, около домов № 9 и 57, ул. Октябрьская, около дома № 19, естественные источники воды на ул. Энгельса, в районе дома № 6. Мы прикладываем максимум усилий для скорейшего восстановления водоснабжения», — написала она в соцсетях.

