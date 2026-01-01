На оказание охранных услуг пермский театр выделил 31 млн рублей С подрядчиком заключат договоры до 2027 и 2028 года Поделиться Твитнуть

Пермский Театр-Театр выделил на оказание охранных услуг 31,6 млн руб. Из них 23,1 млн — на охрану и обеспечение порядка на служебном входе главного здания по ул. Ленина, 53, 5,5 млн — на охрану и обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий на детской сцене театра по ул. Крисанова, 12в и 3 млн — на обеспечение порядка в других местах проведения массовых мероприятий.

Согласно конкурсной документации, в зданиях театра исполнитель будет оказывать услуги с 1 апреля 2026 года по 31 октября 2028 года в рамках 31 этапа — по количеству месяцев. Объём услуг в человеко-часах составляет 22,6 тыс. в основном здании и 13,2 тыс. в здании детской сцены.

Контракт на обеспечение порядка на массовых мероприятиях будет заключён по 31 июля 2027 года. Сотрудники компании будут работать в количестве от одного до трёх человек в дневное время, на протяжении трёх или пяти часов. Мероприятия запланированы в Перми в главном здании Театра-Театра, Доме молодёжи, театре оперы и балета, Большом зале филармонии, ДК им. Солдатова, УДС «Молот», ДКЖ, ДК им. Кирова, ДК им. Пушкина ДК им. Гагарина, ДК им. Чехова и на «Заводе Шпагина».

Победителей определят 19 марта. Сотрудники компании должны будут охранять имущество и обеспечивать внутриобъектовый режим на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищённости. Перед тем, как приступить к работе, будет проведено обследование объектов и оценка их уязвимости.

Ранее стало известно, что Театр-Театр ищет автобусного перевозчика за 700 тыс. руб. А также подрядчика для обеспечения показа выездных спектаклей в зале, удалённом от главного здания на Ленина не более чем на 4,1 км, с количеством посадочных мест от 1050 до 1100. Контракт заключён с МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» по начальной цене 2,7 млн руб.

