Пермский театр ищет подрядчика для обеспечения показа выездных спектаклей Посадочных мест в зрительном зале должно быть от 1050 до 1100

Константин Долгановский

Пермский Театр-Театр ищет подрядчика для обеспечения показа спектаклей при проведении гастролей и выездной деятельности. Площадка должна находиться на удалении не более 4,1 км от здания театра, посадочных мест в зрительном зале должно быть от 1050 до 1100 штук.

Согласно извещению о закупке, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,78 млн руб. Подрядчика определят 18 февраля. Контракт будет действовать до конца года.

В перечень оказываемых услуг войдут администрирование мероприятий, контроль монтажа сценического оборудования, обеспечение звуковыми и техническими службами, бесперебойной работы всех приборов и оборудования, готовности площадки, консультирование по вопросам акустических возможностей зрительного зала. Также подрядчик должен обеспечить уборку помещений, чистку снега и льда в зоне погрузки, предоставить услуги контролёров, гардероба и администраторов.

Сцена должна быть оснащена оркестровой ямой 8*2,5 м, верхняя механика площадки должна быть с ручной регулировкой, количество штанкетов — не менее 20, допустимая нагрузка — от 100 кг. Площадка должна быть обеспечена одеждой сцены — минимум четыре плана чёрных кулис, раздвижной занавес и чёрный задник сцены. Оркестровых стульев и пюпитров должно быть минимум 28 штук, стулья — одинаковой конфигурации.

