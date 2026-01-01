Театр в Перми ищет подрядчика для перевозки пассажиров автобусами Услугу оценили в 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: fanjianhua

freepik.com

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» планирует заключить договор на оказание услуг по пассажирским перевозкам автобусами. Начальная цена контракта составляет 700 тыс. руб. Победителя электронного аукциона определят 11 марта.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет оказывать транспортные услуги с даты его подписания до 31 декабря 2026 года включительно по заявкам заказчика. Перевозки будут осуществляться как внутригородские, так и междугородные, автобусами на 8, 20, 30 и 49 мест.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Театр-Театр ищет подрядчика для обеспечения показа спектаклей при проведении гастролей и выездной деятельности. Площадка должна находиться на удалении не более 4,1 км от здания театра, посадочных мест должно быть от 1050 до 1100. Начальная цена контракта составляет 2,78 млн руб. В данный момент ведётся работа комиссии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.