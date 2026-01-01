Днём 8 марта в Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра В течение дня температура воздуха будет опускаться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МЧС Прикамья предупреждает жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях 8 марта. По данным Пермского ЦГМС, ночью на территории региона местами ожидается сильный снег, в отдельных районах — метель. Днём порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В связи с этим увеличивается вероятность обрывов линий электропередачи, аварий на системах ЖКХ, заторов и ДТП на дорогах. Пермякам рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередачи, соблюдать требования пожарной безопасности, при входе в здание проверять отсутствие свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

Как писал ранее «Новый компаньон», 8 и 9 марта в Прикамье придут морозы. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне -13...-8°С в южных районах, -19...-14°С — в центральных и -26...-21°С — в северных. В течение дня воздух будет остужаться до более низких температур. Утром в Перми столбики термометров покажут около -13°С, а затем будут постепенно опускаться до -23°С ночью. Пик похолодания по всему краю ожидается 9 марта.

