Синоптики рассказали о погоде в Перми 7 и 8 марта Дневной прогрев не будет превышать -10 градусов

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Погода» составил прогноз погоды на выходные 7 и 8 марта в Перми. Низкие температурные показатели ожидаются в эти дни в Перми и Казани, высокие — в Краснодаре (до +6°) и Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В субботу, 7 марта, в течение дня в Перми ожидается морозная и снежная погода, ветер будет западного, юго-западного, южного и юго-восточного направлений, с порывами до 8 м/с. Утром температура воздуха составит -16°С, днём потеплеет до -10°С, к вечеру — до -8°С, а ночью опустится до -9°С.

В праздничное воскресенье 8 марта ветер будет северным, северо-западным, порывы усилятся до 12 м/с. Утром столбики термометров покажут около -13°С, а затем будут опускаться — днём до -17°С, вечером до -20°С, ночью до -23°С.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае пик похолодания придётся на 9 марта. К утру в этот день по региону будет около -29…-24°С, на севере и востоке до -35°С, дневной максимум достигнет лишь -20…-18°С, на северо-западе к вечеру потеплеет до -15°С. Первая весенняя оттепель ожидается только 11 марта.

