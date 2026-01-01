Пик похолодания в Пермском крае придётся на 9 марта На севере и востоке региона ожидаются 35-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Ночь на 6 марта отметилась аномальными морозами в ЯНАО, на севере ХМАО и северо-востоке Республики Коми. Температура воздуха приблизилась к рекордным минимумам марта. Холоднее всего было в Салехарде -46,7°С. Уже 8 марта эта исключительно холодная воздушная масса с высокой скоростью распространится на Пермский край, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Наиболее резко похолодает на севере края, где вторжение начнется в ночь на 8 марта — утром будет не выше -25…-27°С с ветром. На остальной территории похолодание будет сдерживать тот факт, что оно произойдет в дневное время. Днём 8 марта похолодает до -15…-20°С. По югу края ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, в Перми до 12-15 м/с.

9 марта ожидается пик похолодания. К утру по краю -24…-29°С, на севере и востоке до -35°С, на юге до -22°С. Днём даже высокое мартовское солнце не сможет прогреть толщу очень холодного воздуха. Дневной максимум очень низкий для марта (в основном -18…-20°С, лишь на северо-западе к вечеру до -15°С).

В течение суток по всему краю, кроме северных районов, мороз будет сопровождаться ветром с порывами до 10-12 м/с, из-за чего ощущаемая температура будет ниже фактической на 8-10°С.

Ночь на 10 марта тоже ожидается очень холодной, с температурой -23…-28°С в большинстве районов края. Но затем 11 марта с запада поступит порция теплого воздуха, и на смену аномальным морозам резко придёт первая весенняя оттепель.

