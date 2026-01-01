Мартовские праздничные дни в Прикамье будут холодными Самым холодным днём станет 9 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на праздничные дни в марте.

Так, 7 марта в Пермском крае ожидается облачная с прояснениями погода, выпадет небольшой снег. Ветер западного и юго-западного направления, ночью 2-7 м/с, днём с порывами 10-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -20...-15°С, на востоке до -25°С, в Перми около -18°С. Днём потеплеет до -16...-11°С на востоке, до -11...-6°С на остальной территории, в Перми до -8°С.

В воскресенье, 8 марта, через южную половину региона пройдёт Балтийский циклон, который принесёт умеренные снегопады, на восток сильные (6-8 мм/12ч), в Перми ожидается 4-5 мм. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днём с порывами 15-17 м/с.

Ночью температура ожидается выше дневной: -13...-8°С на юге, -19...-14°С в центре края, -26...-21°С на севере. В течение дня температурный столбик будет снижаться. В Перми -13...-11°С ночью, -17...-15°С днём.

В понедельник, 9 марта, сместится арктический антициклон. По его периферии будет быстро поступать очень холодный воздух. Ночью похолодает до -30...-24°С, в Перми около -25°С. Дневной погрев составит -22...-17°С, в Перми около -19°С.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.