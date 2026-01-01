Директор ЧОП стал фигурантом двух уголовных дел после поножовщины в школе в Прикамье Второе возбуждено по статьям о мошенничестве Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Исполнительный директор компании, ответственной за охрану школы в Александровске, где семиклассник ранил другого ученика ножом, оказался под следствием по новому уголовному делу, сообщает perm.aif.ru.

Ранее депутат Кизеловской думы и совладелец ЧОП «Держава» Александр Рыкачев был обвинён в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к серьёзным последствиям для здоровья человека. По версии следствия, охранник, нанятый Рыкачевым, не использовал металлоискатель на входе в школу, что позволило подростку пронести оружие внутрь. СУ СК РФ сообщили об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Через неделю пресс-служба Пермского краевого суда сообщила, что мера пресечения Рыкачеву была изменена. На опубликованной фотографии с заседания видно, что Рыкачев участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. Также были изменены статьи обвинения: теперь ему вменяют мошенничество и покушение на мошенничество.

Как сообщает портал, несовпадения связаны с тем, что депутат и предприниматель фигурирует в двух уголовных делах одновременно: одно касается ненадлежащей охраны школы, другое — мошенничества. Детали второго дела пока не разглашаются.

Помимо Александра Рыкачева, по делу о поножовщине в школе была задержана 16-летняя жительница из Пскова, которая была доставлена в Пермь и помещена в СИЗО. Школьник, напавший на одноклассника, не достиг возраста уголовной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.