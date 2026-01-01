Проект первого этапа развязки на Чкалова в Перми не прошёл госэкспертизу Первым этапом планируется строительство путепроводов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на выполнение работ в рамках первого этапа строительства транспортных развязок на ул. Чкалова в Перми не прошли госэкспертизу. Как стало известно «Новому компаньону», 4 марта госэкспертиза выдала отрицательное заключение на документацию.

В рамках первого этапа реализации проекта запланировано строительство путепроводов на улицах Куйбышева и Героев Хасана и пр. Комсомольском. В качестве застройщика выступает краевое Управление автомобильных дорог и транспорта.

Работа по подготовке проектной документации велась восемью организациями: ижевский «Эксперт-Проект», «Башкирский центр инженерных систем», «КДС Групп», «Акватехнологии» и «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга, «Электротранспроект» из Московской области, омский «Омскгеопроект», а также пермский «Ситиплан».

В конце прошлого года Минимущества Пермского края утвердило проект планировки и межевания территории для строительства по ул. Чкалова в Перми транспортных развязок на пересечении с улицами Героев Хасана и Куйбышева. Проектом предусмотрено строительство четырёх путепроводов тоннельного типа. В ноябре проект был одобрен историко-культурной экспертизой.

