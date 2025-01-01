Алёна Бронникова Строительство развязки на Чкалова в Перми будет вестись в четыре этапа На первые три историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Строительство транспортной развязки на ул. Чкалова в Перми запланировано в четыре этапа. Соответствующая информация следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

В рамках первого этапа будет построен путепровод по ул. Куйбышева, в рамках второго — строительство путепровода по ул. Г. Хасана, третий этап включает строительство путепровода на пр. Комсомольском, четвёртый — участок от начала трассы до границы первого этапа. Акт выдан на проведение работ, которые запланированы первыми тремя этапами.

По каждому будут выполнены строительство автодороги и транспортных развязок, установка дорожных знаков, ограждения, светофоров, нанесение дорожной разметки, обновление автоматизированной системы управления дорожным движением, переустройство трамвайных путей, контактной сети, инженерных коммуникаций.

Отмечается, что проектной документацией предусмотрено строительство подземных транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Г. Хасана. Транспортное сообщение будет осуществляться посредством боковых проездов.

Развязки запроектированы комплексно, расположены в непосредственной близости друг от друга и представляют собой участок магистральной улицы общегородского значения второго класса с дублёрами основной ул. Чкалова по обе стороны дороги и боковыми проездами. Схема развязок предполагает транзитное беспрепятственное движение транспорта по ул. Чкалова по рамповому участку дороги.

«Проектные решения предполагают размещение четырёх путепроводов (на ул. Куйбышева, Комсомольском пр. (2 путепровода) и ул. Чкалова) тоннельного типа, расположенных ниже существующего уровня земли, с рамповыми участками, обеспечивающими въезд и выезд автотранспортных средств с расположенных на припортальных участках путепроводов», — отмечается в документе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории для строительства транспортной развязки. Тоннель на ул. Куйбышева будет протяжённостью 35 м, на ул. Героев Хасана — 43 м, на пр. Комсомольском — 15 и 17 м. Для реализации проекта часть земельных участков, попадающих в границы размещения объекта, будут изъяты.

