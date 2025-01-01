Алёна Бронникова Минимущества утвердило проект планировки под развязки на Чкалова в Перми Запланировано изъятие трёх земельных участков Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории для строительства по ул. Чкалова в Перми транспортных развязок на пересечении с улицами Героев Хасана и Куйбышева. Соответствующий приказ был подписан 12 ноября.

Проектом предусмотрено строительство четырёх путепроводов тоннельного типа: на ул. Куйбышева протяжённостью 35 м, на ул. Героев Хасана протяжённостью 43 м и два на пр. Комсомольском — 15 и 17 м.

Расчётная скорость движения на участке проектирования по ул. Чкалова протяжённостью 2,1 км составит 80 км в час. Здесь запланировано устройство тротуаров и велодорожек, количество полос движения составит от четырёх до шести. Расчётная скорость движения на съездах транспортных развязок составит 60 км в час.

Для реализации проекта часть земельных участков, попадающих в границы размещения объекта, будут изъяты. В частности, для государственных нужд изымут участок площадью 2,1 тыс. кв. м на ул. Чкалова, 30 к2, принадлежащий ООО «Юнирест», участок площадью 372,5 кв. м под пристройку на ул. Чкалова, 38, а также участок 1,7 тыс. кв. м под пристроенным магазином по ул. Чкалова, 10.

Как писал «Новый компаньон», проект приказа был подготовлен минимущества в октябре.

