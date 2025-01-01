Алёна Бронникова Подготовлены проекты утверждения планировки территории под три развязки в Перми Заключения должны быть направлены до 17 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минимущества Пермского края опубликовало проекты приказов об утверждении планировки территории под размещение транспортных развязок в Перми на улицах Чкалова и Макаренко. Проекты в данный момент не утверждены. Даты направления заключений указаны до 16 и 17 октября соответственно.

Документацией по планировке территории для строительства транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана предусмотрено четыре путепровода тоннельного типа: на ул. Куйбышева протяжённостью 35 м, на ул. Героев Хасана протяжённостью 43 м и два на Комсомольском пр. — 15 и 17 м.

Расчётная скорость движения на участке проектирования по ул. Чкалова составит 80 км в час. Протяжённость участка — 2,1 км. Здесь запланировано устройство тротуаров и велодорожек, количество полос движения составит от четырёх до шести. Расчётная скорость движения на съездах транспортных развязок составит 60 км в час, протяжённость однополосных съездов — 244,7 м, двухполосных — 255,8 м.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Объект попадает в границы функциональной зоны активного отдыха особо охраняемой природной территории «Долина реки Данилиха». Нарушенный почвенный покров при проведении работ, подлежит рекультивации. Решение о рубке зелёных насаждений принимается при проведении благоустройства и подготовки территорий к размещению объектов в соответствии с согласованными с министерством проектами обустройства, несоблюдении установленных нормативов минимальных расстояний насаждений от зданий и сетей, предотвращении ЧС, их неудовлетворительном состоянии или при наличии предписаний надзорных органов.

Для реализации проекта часть земельных участков, попадающих в границы размещения объекта, будут изъяты. В частности, для государственных нужд изымут 27 кв. м участка рядом с ул. Чкалова, 30 к2, принадлежащего ООО «Юнирест», 83 кв. м под пристройку по ул. Чкалова, 38, 105 кв. м под пристроенный магазин на Чкалова, 10 и 3,8 тыс. кв. м на Чкалова, 25.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Документацией по планировке территории для строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бул. Гагарина запланировано устройство шести съездов с двумя тоннелями на две полосы движения протяжённостью по 40,02 м каждый. Строительная длина на бул. Гагарина — 274,11 м, расчётная скорость движения — 80 км в час, на съездах — 30 км в час. Планируемый объект входит в границы зоны активного отдыха ООПТ «Егошихинская долина». Для госнужд будет изъята часть земельного участка компании ООО «С Нова» площадью 7 кв. м на ул. Макаренко, 31.

Приказы о подготовке проектов планировки территории для строительства развязок на улицах Чкалова и Макаренко в Перми минимущества утвердило летом. Проектированием объектов занималась компания ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга, с которой были заключены контракты на 147,4 млн и 93,5 млн руб. соответственно.

