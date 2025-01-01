Алёна Бронникова Для транспортной развязки на Макаренко в Перми выполнят проект планировки территории Объект займёт участок площадью 7,7 га Поделиться Твитнуть

Фото: задание на разработку документации / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края опубликовало приказ о подготовке документации по планировке территории в Мотовилихинском районе Перми для строительства двухуровневой развязки. Объект планируется разместить на пересечении ул. Макаренко с б. Гагарина.

Работы будут выполнены КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края до 31 декабря 2025 года за счёт средств, предусмотренных бюджетом региона.

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства: строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с б. Гагарина в Перми. Назначение: магистральная улица общегородского значения регулируемого движения второго класса (уточнить проектом). Протяжённость участка автомобильной дороги: 0,3 км (уточнить проектом)», — сообщается в техзадании на разработку документации.

Проект будет разработан относительно территории площадью 7,75 га. В неё вошли 18 земельных участков.

Проектом строительства развязки занимается ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. В прошлом году компания выиграла тендер, предложив выполнить работы за 93,5 млн руб. Подрядчик должен до 15 июля 2025 года спроектировать участок шестиполосной автомобильной дороги протяжённостью 0,3 км с двумя автодорожными тоннелями на пересечении с б. Гагарина длиной до 100 м. «Гео-Проект» также работает над проектом строительства двух дорожных развязок на ул. Чкалова в Перми.

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