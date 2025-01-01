Алёна Бронникова В Перми выполнят проект планировки территории под транспортные развязки на Чкалова Развязки планируется построить в два уровня на пересечениях с двумя улицами Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подготовит документацию по планировке территории для строительства транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана в Перми. Как следует из приказа, деньги на работы будут выделены из краевого бюджета. Срок реализации — 30 июня 2026 года.

Ориентировочная площадь территории, в отношении которой запланирована подготовка проекта планировки, составляет 13,5 га. Протяжённость участка автомобильной дороги — 1,2 км.

Инженерные изыскания для подготовки документации будут выполнены подрядчиком по разработке проекта строительства развязок — ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга.

Напомним, «Гео-Проект» стал победителем конкурса на разработку проекта строительства двухуровневых транспортных развязок на ул. Чкалова в мае 2024 года. Компания согласилась выполнить работы за 147,4 млн руб. Проектом предусмотрено устройство шестиполосной дороги с велодорожками, надземным пешеходным переходом и автодорожными тоннелями. Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2025 года.

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