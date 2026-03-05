Директору ЧОПа изменили меру пресечения по делу о нападении с ножом в школе Прикамья Ему запретили определённые действия Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде 5 марта изменили меру пресечения для исполнительного директора охранной фирмы Александру Рыкачеву. Его предприятие отвечало за безопасность в школе Александровска, где произошел инцидент с нападением на ученика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Судья Наталья Погадаева отменила постановление Дзержинского районного суда Перми в отношении Рыкачева и изменила меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест с запретом определённых действий. Суд учёл положительные характеристики, семейное положение, наличие несовершеннолетнего ребёнка и состояние здоровья обвиняемого.

Александр Рыкачев руководит частным охранным предприятием и является депутатом думы Кизела. Его обвиняют в покушении на мошенничество и в мошенничестве.

Напомним, что 19 февраля в одной из школ Александровска ученик седьмого класса нанёс своему однокласснику ножевые ранения в область тела и шеи. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

