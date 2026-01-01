Верховный суд отказал пермскому парку Горького в рассмотрении жалобы Арендатор парка пытался оспорить решение о сносе театра эстрады Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Верховный суд РФ отказал арендатору парка им. Горького в Перми в рассмотрении кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края и апелляционных инстанций о сносе театра эстрады. Как стало известно «Новому компаньону», определение было вынесено 2 марта.

«Отказать ООО «Центральный парк развлечений им. М.Горького» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — сообщается в документе.

Как установил суд, доводы жалобы не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела судебной коллегией Верховного суда и пересмотра обжалуемых судебных актов. По мнению судьи, при рассмотрении дела не были допущены нарушения норм материального или процессуального права, повлёкшие судебную ошибку существенного и непреодолимого характера.

Напомним, департамент земельных отношений Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Арбитраж удовлетворил требования. В удовлетворении встречного иска было отказано. Оспорить данное решение ответчику не удалось.

В декабре ООО направило представление в Верховный суд РФ, а в январе — в Арбитражный суд Пермского края об отсрочке исполнения решения сроком до 1 августа 2026 года. Однако уже в начале февраля сцена была демонтирована.

