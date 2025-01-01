Спор по театру эстрады в пермском парке Горького дошёл до Верховного суда Ранее арбитраж признал объект самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» направило в Верховный суд кассационную жалобу (представление) по спору о театре эстрады на территории парка Горького в Перми. Как указано в картотеке арбитражных дел, документ был направлен 24 декабря. В данный момент он ещё не принят к производству.

Напомним, департамент земельных отношений Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Арбитражный суд Пермского края встал на сторону истца.

Ответчику оспорить решение не удалось. В октябре организация направила жалобу в кассационный суд, однако в декабре жалоба была оставлена без удовлетворения, решения нижестоящих инстанций — без изменений.

