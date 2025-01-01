Алёна Бронникова Кассационная жалоба пермского парка Горького осталась без удовлетворения Суд признал театр эстрады самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Арбитражный суд Уральского округа вынес решение по жалобе пермского парка им. Горького на решение нижестоящей инстанции о сносе театра эстрады. Как указано в картотеке арбитражных дел, заседание состоялось 1 декабря.

«Информация о принятом судебном акте: оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сообщается в документах.

Резолютивная часть постановления пока не опубликована.

Напомним, департамент земельных отношений Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Суд встал на сторону истца, оспорить решение арендатору парка не удалось. В октябре организация направила жалобу в кассационный суд.

