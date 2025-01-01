Алёна Бронникова Парк Горького обжалует решение о сносе театра эстрады в кассационном суде Рассмотрение жалобы назначено на декабрь Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» в Перми направило в октябре кассационную жалобу на решения нижестоящих инстанций по делу о сносе театра эстрады. Согласно данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Уральского округа принял жалобу к производству.

Рассмотрение жалобы назначено на 1 декабря. Кроме того, общество направило в суд ходатайство о приостановлении исполнения решения арбитражного и апелляционного судов от 30 сентября и 26 июня до окончания производства в кассационной инстанции. Требования были удовлетворены. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, департамент земельных отношений администрации Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Ответчик попытался оспорить решение, однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил жалобу без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Пермского края — без изменений.

