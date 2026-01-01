В пермском парке Горького объяснили заявление в суд об отсрочке сноса театра эстрады Саму сцену уже демонтировали Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В пермском парке Горького объяснили обращение в суд с просьбой об отсрочке сноса театра эстрады. В связи с полученным судебным решением парк направил ходатайство о продлении установленного 90-дневного срока.

«Причина обращения: процедуры оформления и согласования всей необходимой для демонтажа документации в соответствующих инстанциях требуют больше времени, чем отведено решением. Наша цель: обеспечить полное соблюдение всех правовых норм и процедур. Парк действует в правовом поле для корректного и организованного выполнения предписания», — сообщили «Новому компаньону».

При этом на прошлой неделе в парке уже приступили к демонтажу театра эстрады. На данный момент сцену полностью убрали.

Максим Артамонов

Напомним, департамент земельных отношений Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Арбитраж удовлетворил требования. В удовлетворении встречного иска было отказано. Оспорить данное решение ответчику не удалось.

В декабре ООО направило представление в Верховный суд РФ. Пока решения по нему нет. Кроме того, в январе парк обратился в суд с ходатайством об отсрочке исполнения решения арбитража.

