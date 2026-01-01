Парк Горького в Перми просит отсрочку исполнения решения по делу о театре эстрады Объект признан подлежащим сносу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» об отсрочке исполнения решения по делу о сносе театра эстрады на территории парка. Заявление принято к производству, рассмотрение назначено на 25 февраля.

«ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» 27 января 2026 года обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением об отсрочке исполнения решения сроком до 1 августа 2026 года. Суд считает возможным принять к рассмотрению заявление», — сообщается в определении, опубликованном в картотеке суда.

Напомним, департамент земельных отношений (ДЗО) Перми потребовал признать отсутствующим право собственности арендатора парка им. Горького на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Арбитраж удовлетворил требования.

Решением суда от 26 июня 2025 года ООО обязали в течение 90 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда снести театр эстрады, в случае неисполнения в срок — предоставить ДЗО право исполнить решение суда взысканием с ответчика расходов, связанных со сносом самовольной постройки. В случае неисполнения — взыскать в пользу ДЗО судебную неустойку в размере 2 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения. В удовлетворении встречного иска было отказано.

Ответчику оспорить решение не удалось. В октябре организация направила жалобу в кассационный суд, однако в декабре жалоба была оставлена без удовлетворения, решения нижестоящих инстанций — без изменений. В декабре ООО направило представление в Верховный суд РФ. На данный момент решения по нему нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.