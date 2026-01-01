Столовую в Пермском крае опечатали после массового отравления В ходе проверки заведения были выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кунгуре опечатали «Столовую № 2» после массового отравления посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю. Во время проверки деятельности индивидуального предпринимателя на предприятии общепита были выявлены многочисленные нарушения.

В столовой не осуществлялся производственный контроль, не обеспечивались последовательность и поточность технологических процессов, продукты принимались без сопроводительной документации и хранились без маркировок, блюда готовились с нарушением технологии. Отсутствовали бактерицидное оборудование, термометры в холодильниках, дезинфекция грязной посуды. У 12 работников кухни не было отметок о прохождении обязательной вакцинации, их не проверяли на инфекционные заболевания.

ИП привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд вынес решение о приостановке работы столовой на 45 суток. Приставы опечатали входные двери, на протяжении всего срока наказания будут проводиться проверки исполнения решения суда.

Напомним, после регистрации нескольких случаев заболевания острой кишечной инфекцией посетителей столовой, в том числе у одного несовершеннолетнего, была организована проверка. Прокуратура взяла на контроль выяснение причин и условий произошедшего.

