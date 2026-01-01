Прокуратура в Прикамье проконтролирует расследование массового отравления в Кунгуре Количество пострадавших не уточняется Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Кунгурская городская прокуратура взяла на контроль выяснение причин и условий массового отравления в столовой №2 города Кунгура в Пермском крае.

В пресс-службе надзорного органа напомнили, что в феврале 2026 года зафиксированы случаи обращения в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления. Среди пострадавших был и несовершеннолетний, который посещал точку общепита.

Прокуратура изучит результаты эпидемиологического расследования и итоги процессуальной проверки, которую ведут правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что глава СК распорядился возбудить уголовное дело.

