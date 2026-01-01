Глава СК велел возбудить уголовное дело по факту массового отравления в Кунгуре Среди пострадавших был годовалый ребёнок Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело о массовом отравлении жителей Кунгура в Пермском крае. Об этом сообщили в следкоме.

Напомним, сообщения об отравлениях появились несколько дней назад в средствах массовой информации и социальных сетях. В феврале текущего года у нескольких человек, употребивших продукцию одного из местных заведений общественного питания, были выявлены симптомы острой кишечной инфекции. Некоторые пострадавшие, включая годовалого ребенка, нуждались в медицинской помощи.

По данному факту в Следственном управлении СК России по Пермскому краю уже начата процессуальная проверка.

Бастрыкин затребовал не только возбуждения дела, но и доклад о предварительных результатах расследования.

Контроль исполнения данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

