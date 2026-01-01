В Кунгуре Роспотребнадзор проверяет столовую после жалоб жителей на отравление Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит проверку в связи с обращениями жителей Кунгура, сообщивших о случаях отравления после посещения столовой № 2, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Сюремову В.П.

По данным ведомства, среди посетителей заведения зарегистрированы единичные случаи острых кишечных инфекций. Граждане связывают своё заболевание с употреблением продукции, приобретённой в данной точке общественного питания.

В ходе проверки специалисты обследовали помещение столовой, взяли пробы воды, пищевых продуктов, сырья, а также смывы с объектов окружающей среды. Кроме того, медицинскому осмотру были подвергнуты сотрудники пищеблока.

По результатам инспекции выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. В настоящее время ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.