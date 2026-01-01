Вице-мэром по вопросам земельных отношений Перми назначена Анна Лебедева Алексей Синев покинул пост 2 марта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Начальник департамента градостроительства и архитектуры Анна Лебедева назначена заместителем главы администрации Перми по вопросам земельных отношений. Как сообщают в пресс-службе мэрии, с 3 марта она возглавила административно-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».

В число её полномочий вошли управление и распоряжение муниципальными земельными участками и имуществом, комплексное развитие города, реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры, создание благоприятной эстетической среды, формирующей имидж Перми. Она также будет курировать вопросы координации деятельности функциональных органов администрации по предоставлению земельных участков многодетным семьям, оказание мер поддержки участникам СВО, работу с обращениями граждан.

На должность главы департамента градостроительства и архитектуры Перми Анна Лебедева была назначена в феврале 2025 года. Ранее она руководила аналогичным департаментом в администрации Вологды.

Напомним, прежний вице-мэр по вопросам земельных отношений Перми Алексей Синев в феврале подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его работа в администрации завершилась 2 марта. На этом посту он проработал чуть больше года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.