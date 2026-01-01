Заместитель главы администрации Перми покидает свой пост через год работы Алексей Синев написал заявление об уходе Поделиться Твитнуть

Алексей Синев

Избирательная комиссия Пермского края

Алексей Синев, заместитель главы администрации Перми, решил покинуть свою должность. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники.

Синев подал заявление об увольнении по собственному желанию, и его работа в администрации города завершится 2 марта.

Напомним, Алексей Синев занимал пост заместителя главы администрации чуть больше года, начиная с 17 февраля 2025 года.

По данным издания, исполняющим обязанности заместителя главы администрации будет назначена Анна Лебедева, начальник департамента градостроительства и архитектуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.