Пермские власти назвали «обычной практикой» дежурство учителей в школьных коридорах Оно подразумевает контроль поведения учеников на переменах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте образования администрации Перми снова прокомментировали ситуацию с введёнными дежурствами учителей в школьных коридорах на переменах.

«Дежурство учителей — обычная практика в деятельности образовательных организаций, которая существовала всегда. Дежурство осуществляется по графику, утвержденному руководителем образовательного учреждения. Оно подразумевает контроль поведения учеников на переменах», — отметили в профильном департаменте.

При этом график составляется с учётом особого режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательных организаций, отметили в депобре.

Как ранее писал «Новый компаньон», пермские педагоги из нескольких школ рассказали, что в конце февраля в учебных заведениях прошли педсоветы, на которых учителей обязали следить за поведением школьников на переменах, прислушиваться к их разговорам и пр. Педагогам выдали документы с инструктажем (есть в распоряжении «Нового компаньона» — Прим. ред.) и попросили расписаться в них. Собрания прошли после инцидента в Александровске, где ученик седьмого класса напал с ножом на сверстника.

В депобре подтвердили усиление мер безопасности в школах Перми после этого ЧП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.