В Перми учителей обязали слушать разговоры школьников на переменах Это произошло после ЧП в Александровске

фото: stockking

freepik.com

Как стало известно «Новому компаньону», в пермских школах учителям вменили в обязанность дежурить в коридорах во время перемен и «прислушиваться к разговорам школьников». Об этом рассказали несколько педагогов из разных школ краевой столицы. Поручения от руководства поступили после ЧП в одной из школ Александровска, где семиклассник напал с ножом на своего сверстника.

«Во вторник, 24 февраля, всех учителей срочно собрали на педсовет. Нам сказали, что в связи с ЧП в Александровске мы обязаны дежурить все перемены в коридоре. Нужно караулить детей в коридорах, раздевалках и туалетах, слушать, что они обсуждают. Потом заставили расписаться в технике безопасности», — рассказала одна из педагогов школы в Кировском районе.

Другая учительница, также на условиях анонимности, сообщила, что в их лицее учителей тоже собирали на педсовет и сообщили о новшествах, которые вводят в их школе.

«Сразу появилась бумага, где подписи о дежурстве должны стоять, и коротко сказали, что надо присматриваться к детям, слушать, быть более внимательными. Особенно классным руководителям», — рассказала она.

В городском департаменте образования «Новому компаньону» подтвердили, что после событий в Александровске в школах Перми действительно усилили меры безопасности.

«Дежурные учителя (администраторы) в образовательных учреждениях — неотъемлемая часть образовательного процесса. Функционал дежурного учителя (администратора) распространяется на контроль дисциплины, чистоты и безопасности во внеурочное время (до и после уроков, во время перемен). Дежурство осуществляется по графику, утвержденному руководителем образовательного учреждения. График составляется с учетом особого режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательных организаций», — рассказали «Новому компаньону» в депобре.

В профильном департаменте мэрии при этом подчеркнули, что «дежурства учителей в туалетах нет, права учителей не нарушены».

