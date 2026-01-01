Апелляцию на решение об увольнении худрука пермского Театра-Театра суд рассмотрит 2 апреля Прокуратура настаивается на увольнении Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия» Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Алексей Гущин

В Пермском краевом суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда нижестоящей инстанции об увольнении художественного руководителя Пермского академического Театра-Тетра Бориса Мильграма. Ранее районный суд принял решение об увольнении худрука с должности «в связи с утратой доверия» (п. 7.1 ч. 1 ст.81 ТК РФ). Театр-Театр привлекал к работе режиссёра Александра Пронькина, являющегося мужем дочери Мильграма.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что рассмотрение апелляции назначено на 2 апреля.

Как ранее писал «Новый компаньон», 28 ноября 2025 года по решению Ленинского районного суда Перми был удовлетворён иск городской прокуратуры об увольнении руководителя театра на основании нарушения антикоррупционного законодательства. В свою очередь адвокат Мильграма Оксана Пономарёва подала апелляцию на это решение.

