Апелляционная жалоба худрука Театра-Театра Бориса Мильграма ещё не передана в Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Как сообщила «Новому компаньону» Оксана Пономарёва, адвокат художественного руководителя Пермского Театра-Театра Бориса Мильграма, дата рассмотрения апелляции на решение Ленинского районного суда, который 28 ноября 2025 года удовлетворил иск прокуратуры Перми об увольнении руководителя театра на основании нарушения антикоррупционного законодательства, ещё не назначена. Более того: дело всё ещё находится в Ленинском суде, поскольку 9 февраля суд будет рассматривать ходатайство Оксаны Пономарёвой о восстановлении сроков подачи замечаний на протокол судебного заседания.

Как пояснила Оксана Пономарёва, законом предусмотрен пятидневный срок подачи замечаний после даты составления протокола, однако у неё не было возможности сформулировать замечания, поскольку ей дали протокол для ознакомления только 14 января 2026 года, тогда как датой изготовления значится 28 ноября 2025 года.

В связи с этим адвокат направила ходатайство о восстановлении сроков подачи замечаний к протоколу и список этих замечаний в Ленинский районный суд, который 9 февраля рассмотрит ходатайство и примет по нему решение. По словам Оксаны Пономарёвой, замечания касаются в основном протоколирования допросов свидетелей защиты.

Лишь после рассмотрения ходатайства возможно дальнейшее движение апелляционной жалобы, которая должна поступить в Пермский краевой суд.

Напомним: прокуратура настаивает на увольнении Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия» из-за того, что Театр-Театр привлекал к работе режиссёра Александра Пронькина, являющегося мужем дочери художественного руководителя Эвы Мильграм.

