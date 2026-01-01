Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Подана апелляция на решение Ленинского суда Перми об увольнении худрука Театра-Театра Рассмотрение ожидается в марте Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Алексей Гущин

В первый рабочий день нового года, 12 января, адвокат художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма Оксана Пономарёва подала в Пермский краевой суд жалобу на решение суда Ленинского района Перми, вынесенное 28 ноября 2025 года судьёй Ольгой Будиловой.

Напомним: иск против Бориса Мильграма был подан прокуратурой Перми. Надзорный орган считает, что руководитель театра нарушил антикоррупционное законодательство, заключив контракты на постановку ряда спектаклей с режиссёром Александром Пронькиным — супругом Эвы Мильграм, дочери Бориса Мильграма. Несмотря на то что Министерство культуры Пермского края уже отреагировало на ситуацию «конфликта интересов» и вынесло худруку замечание, прокуратура считает, что конфликт не исчерпан, и настаивает на увольнении Мильграма. Суд встал на сторону прокуратуры.

Как сообщила «Новому компаньону» Оксана Пономарёва, ожидается, что апелляция будет рассмотрена не раньше марта. В настоящее время дата рассмотрения ещё не назначена.

