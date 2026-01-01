В Пермь возвращается сервис проката электровелосипедов Одновременно продолжается судебная тяжба за возвращение в город электросамокатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Этой весной электровелосипеды вернутся на улицы Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса по аренде средства индивидуальной мобильности Whoosh, отметив, что «такой большой и современный город, как Пермь, не может обойтись без микромобильного транспорта».

«По обратной связи от пользователей и по оцифрованным данным прошлого сезона мы видим: поездки между жилыми кварталами и районами размещения офисов, торговых центров, вузов действительно дополняют работу общественного транспорта, востребованы пермяками. Поездки на электровелосипедах стали еще и одним из вариантов досуга для горожан. В хорошую погоду отказаться от автомобиля или автобуса в пользу велосипеда для поездки по Перми просто приятно. Большое количество «прогулочных» поездок мы также видим в нашей статистике», — пояснили представители сервиса.

В связи с этим сейчас идёт подготовка к новому сезону, и, «как только погода позволит, электровелосипеды снова появятся на привычных местах парковок». При этом глобально правила и условия их использования не изменятся.

В то же время в компании пояснили, что, учитывая действующие городские правила, работа по прокату электросамокатов в Перми по-прежнему будет невозможна, и сейчас компания продолжает судебные тяжбы с пермскими властями.

«Мы продолжаем в установленном порядке работать над возвращением электросамокатов, но пока велосипеды остаются единственной возможной альтернативой», — отметили в Whoosh.

Планирует ли «МТС Юрент» — другая компания по аренде СИМ — вернуться в Пермь весной 2026 года, пока неизвестно. На запрос «Нового компаньона» там не ответили.

Тем временем, в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми «Новому компаньону» заявили, что использование электросамокатов в Перми не запрещено, правила благоустройства регулируют только их парковку — предусматривается, что средства индивидуальной мобильности (электросамокаты) на территории общего пользования должны размещаться на велосипедных парковках.

«В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Это касается всех СИМ. Бесконтрольно брошенные СИМ или припаркованные в неположенных местах перемещаются в места временного хранения для дальнейшей выдачи владельцам», — заявили в профильном департаменте.

Как ранее писал «Новый компаньон», весной 2024 года сервисы аренды электросамокатов приостановили деятельность в Перми из-за новых требований по размещению индивидуальных средств мобильности (СИМ), принятых городскими властями. С тех пор оставлять СИМ разрешили только на специальных велопарковках, не предусмотрев для них мест в центральном районе. Эта ситуация привела к массовой эвакуации средств индивидуальной мобильности на штрафстоянки.

Компании обратились с иском к гордуме в Пермский краевой суд. По их мнению, представительный орган превысил свои полномочия, установив новые правила благоустройства. Прокуратура оказалась на стороне истцов, однако суд не удовлетворил требования. Весной 2025 года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение Пермского краевого суда без изменений. В сентябре 2025 года это решение устояло в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции (Челябинск).

