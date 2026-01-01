Музей «Хохловка» подготовил для посетителей три теплоходных прогулочных маршрута Речные прогулки будут проходить с мая по август Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей опубликовал на своих ресурсах сообщение о том, что с мая по август 2026 архитектурно-этнографический музей «Хохловка» будет проводить речные прогулки на теплоходе.

Подготовлены предложения для индивидуальных посетителей, организованных туристических и сборных групп. По мнению руководства музея, во время речных прогулок у гостей появится возможность взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса, увидеть живописные речные берега, насладиться просторами Камского моря.

Простейший маршрут — «От причала до причала». Он рассчитан на тех, кто, прогуливаясь по музею, вдруг захочет прокатиться на теплоходе. Прогулка продолжается один час.

«На холмах и на воде» — программа для индивидуальных посетителей: неограниченное время прогулки по музею плюс теплоходная экскурсия с аудиогидом. Таким образом, музейные экспонаты можно рассмотреть дважды: вблизи и с расстояния. Продолжительность речной прогулки — один час.

Для туристических групп подготовлен маршрут «Музейная бухта» — комбинированная экскурсия с гидом по музею и на теплоходе. Группы пройдут от визит-центра до причала. Экскурсовод расскажет истории памятников деревянного зодчества Прикамья, расположенных по пути следования, после чего пройдёт прогулка на теплоходе с аудиогидом. Продолжительность программы — два часа.

Первые рейсы состоятся 23 и 24 мая, закрытие программы планируется на 9 августа. Стоимость билета — от 390 до 1200 руб. в зависимости от маршрута и от категории посетителя. Для экскурсий предназначен теплоход "Юнга Камы" пассажировместимостью 85 человек, с открытой верхней палубой и мягким закрытым салоном с кондиционером.

Модульный причал на набережной Хохловки был установлен осенью 2024 года. Первые теплоходные экскурсии прошли в 2025 году.

