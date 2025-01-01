Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Хохловка» начинает проводить речные прогулки Партнёром музея стал березниковский детско-юношеский центр Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В нынешнем июне начнутся регулярные экскурсионные речные рейсы от причала в «Хохловке». Гости архитектурно-этнографического музея смогут совершить речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы».

Первые рейсы состоятся в длинные выходные в честь Дня России — с 12 по 14 июня. Прогулочный теплоход будет начинать и завершать речную прогулку у модульного причала, который изготовила и установила в музейном заливе осенью 2024 года Пермская судоверфь.

Форматы прогулок — самые разные, предназначенные как для индивидуальных посетителей, так и для туристических групп; разной продолжительности, с разным экскурсионным наполнением. Общее во всех них то, что посетители смогут впервые рассмотреть памятники деревянной архитектуры с воды, вписанные в пейзаж. Стоимость прогулки — около 1000 руб.

Прогулочное судно «Юнга Камы» — теплоход класса «Московский», построен в 1990 году. Музей зафрахтовал его у владельца — березниковского детско-юношеского центра «Каскад».

Планируется, что с 20 июня причал в Хохловке будет принимать и другие прогулочные теплоходы.

Как уже сообщалось, в планы развития АЭМ «Хохловка» входит также проведение гастрономических ужинов в партнёрстве с рестораном коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт керку» и ресторатором Алевтиной Тютиковой.





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