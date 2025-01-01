Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей определился с партнёрами по проекту в сфере гастротуризма Серия гастроужинов с элементами национальной кухни пройдёт в 2026 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермский краеведческий музей выбрал партнёров проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах».

Основным партнёром станет кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт керку», шеф проекта — Алевтина Тютикова, консультант команды — Мария Лямина, продюсер и комьюнити-менеджер.

Напомним, проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» выиграл большой грант программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В его рамках планируется проведение трёх ужинов в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», каждый из которых отражает особенности кухни народов, избы которых представлены в музее. Меню будет выдержано в концепции локаворства — все продукты будут выращены и приготовлены на месте или в ближайших окрестностях.

Как сообщили «Новому компаньону» в краеведческом музее, гастротуризм станет постоянным направлением работы архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и не ограничится рамками одного проекта.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.