Спасённый на севере Прикамья турист находится в тяжёлом состоянии
Ему оказывают всю необходимую медпомощь
Мужчина 67 лет, который был найден в лесах под Красновишерском после исчезновения тургруппы из Башкирии, находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, добавив, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Главном управлении МЧС по Пермскому краю заявили о завершении поисков пропавшей группы туристов. Четверо человек погибли, а одного передали медикам.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет ранее сообщал, что туристы не смогли добраться до места назначения из-за неблагоприятных погодных условий и поломки снегохода.
