Четверо из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены погибшими Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершились поиски пропавших туристов. Об этом сообщает МЧС в своих социальных сетях.

Как сообщили в ведомстве, четверо из пяти пропавших туристов — погибли. Одного мужчину доставили в больницу с признаками сильного переохлаждения.

Ранее сообщалось, что тела двоих мужчин нашли в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта. Затем связь с ними пропала.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.