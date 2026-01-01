В следкоме рассказали подробности поисков пропавших в Прикамье туристов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Российской Федерации, удалось установить местонахождение всех пяти туристов, числившихся пропавшими.

Уголовное дело по факту исчезновения группы, направлявшейся к плато Кваркуш, было возбуждено Чердынским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России. В рамках расследования удалось локализовать всех участников похода.

Так, 1 марта 2026 года в районе горы Гроб, приблизительно в 30 километрах от деревни Золотанка, были обнаружены тела двух мужчин. Еще один турист найден живым — ему оперативно оказывается медицинская помощь.

В текущий день поисковая группа обнаружила тела еще двух участников экспедиции. Они находились неподалеку от места, где ранее был найден единственный выживший. На этом поисковые мероприятия официально завершены.

После стабилизации состояния здоровья выжившего туриста с ним планируют провести допрос следователи СК России для восстановления полной картины произошедшего.

По предварительным данным, группа не смогла достичь конечной точки маршрута — Дома Иванова — из-за резкого ухудшения погодных условий: сильного ветра и низких температур. Туристы вынуждены были остановиться на привал в полевых условиях. После попытки возобновить движение выяснилось, что ни один из снегоходов не поддается запуску. Трое участников остались на месте стоянки, тогда как двое других предприняли попытку добраться до населенного пункта пешком. В результате инцидента четверо из пяти туристов погибли.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают детали произошедшего, проводят экспертизы и иные необходимые следственные действия.

