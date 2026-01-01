В Вишерском заповеднике прокомментировали пропажу туристов в Пермском крае Директор Павел Бахарев считает, что причин для паники пока нет Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock

freepik.com

Директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев сообщил, что получает множество вопросов от людей, которые ищут туристов, пропавших в районе п. Золотанка или на горном хребте Кваркуш. «Многие думают, что это заповедная зона, но это не так», — прокомментировал Бахарев. Южная граница заповедника проходит примерно в 50 км к северу от п. Золотанка и в 80 км от высшей точки Кваркуша — Вогульского камня.

Бахарев заявил, что заповедник не имеет дополнительной информации о пропавших туристах.

Директор заповедника «Вишерский», будучи опытным путешественником и мастером спорта СССР по туризму, считает, что пока нет причин для паники.

«Судя по их экипировке и оснащённым снегоходам, это опытные туристы. Возможно, их застала непогода — в последние дни в районе Кваркуша была метель. Они могли остановиться в убежище, чтобы переждать метель. Я не могу представить, что могло случиться одновременно с пятью опытными путешественниками на пяти снегоходах. Надеюсь, у их задержки есть разумное объяснение, связанное с погодой, и они скоро вернутся», — сказал Бахарев.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пять туристов из Уфы прибыли 20 февраля в д. Золотанка в Пермском крае. Оставив машины, они отправились на пяти снегоходах в маршрут длиной около 100 км по тайге к плато Кваркуш. Группа планировала вернуться 24 февраля, но не вышла на связь. Поход не был зарегистрирован в МЧС.

Поиски ведутся с участием спасателей, полиции и волонтеров. В операции задействовано 31 человек, 16 единиц техники, беспилотники и вертолет. Температура в районе опускается до 15-20 градусов ниже нуля. Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы.

