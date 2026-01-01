На севере Прикамья пропали пять туристов из Башкирии Пропавшие не выходят на связь четвёртый день Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Красновишерском округе Прикамья пропала группа из пяти туристов. Жители Уфы отправились кататься на снегоходах и не вернулись. По информации Mash, вестей от них нет уже четвёртый день.

«Группа приехала из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на машинах. Они выехали 20-го числа, в прошлую пятницу, 24-го должны были вернуться», — сообщает издание.

Известно, что туристы не были зарегистрированы в МЧС для похода. Они успели подняться на плато Кваркуш. В данный момент пропавшие не выходят на связь, их автомобили находятся на том же месте, где были оставлены.

Как сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, туристы выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. В зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтёры. Прокуратура контролирует установление обстоятельств, связанных с потерей связи с группой.

Текущей зимой это уже не первый случай пропажи туристов в Прикамье. В декабре 13 туристов из Екатеринбурга, отправившихся на снегоходах к Ослянке в Кизеловском округе, искали в течение двух дней. Об их пропаже стало известно 13 декабря, СК возбудил уголовное дело, 15 декабря все пропавшие были обнаружены, и в январе уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

