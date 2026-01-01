Уголовное дело по факту пропажи туристов в Пермском крае прекращено Группа потерялась в декабре у горы Ослянки Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае прекращено уголовное дело по факту пропажи туристов у горы Ослянки в Кизеловском округе в декабре. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», региональное управление следственного комитета вынесло соответствующее постановление.

Знакомые с ситуацией источники издания пояснили, что это связано с отсутствием события преступления. Туристов после пропажи нашли в течение двух дней.

Напомним, 13 декабря стало известно о пропаже 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, отправившихся на снегоходах к горе Ослянке. Позже выяснилось, что двое из группы самостоятельно вернулись в посёлок, их состояние оценивалось как удовлетворительное. В поисковой операции участвовали силы МЧС, оперативные службы и волонтёры.

Спасателям удалось зафиксировать сигналы мобильных телефонов пропавших 15 декабря. В тот же день стало известно об исчезновении второй туристической группы в том же районе. К вечеру обе группы были обнаружены. В случае с первой группой СКР завёл уголовное дело. По предварительным данным, у туристов вышли из строя снегоходы и закончилось топливо.

