СКР возбудил уголовное дело об исчезновении группы туристов в Пермском крае СК по региону возбудил уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю завели уголовное дело для выяснения всех деталей исчезновения туристов в Красновишерском округе. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Согласно материалам следствия, 20 февраля пятеро человек прибыли из Уфы (Башкортостан) в д. Золотанка. Оттуда, передвигаясь на пяти снегоходах, они отправились к плато Кваркуш, удалённому от населенного пункта на 100 км.

По плану туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор их судьба неизвестна.

Сейчас ведутся активные поиски пропавших туристов с использованием современных технических средств. К предполагаемому месту нахождения пропавших направлены специалисты МЧС, вооружённые беспилотниками.

Как ране писал «Новый компаньон», в зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов. Также помогают волонтёры.

