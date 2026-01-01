СКР возбудил уголовное дело об исчезновении группы туристов в Пермском крае
СК по региону возбудил уголовное дело
Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю завели уголовное дело для выяснения всех деталей исчезновения туристов в Красновишерском округе. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
Согласно материалам следствия, 20 февраля пятеро человек прибыли из Уфы (Башкортостан) в д. Золотанка. Оттуда, передвигаясь на пяти снегоходах, они отправились к плато Кваркуш, удалённому от населенного пункта на 100 км.
По плану туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор их судьба неизвестна.
Сейчас ведутся активные поиски пропавших туристов с использованием современных технических средств. К предполагаемому месту нахождения пропавших направлены специалисты МЧС, вооружённые беспилотниками.
